107 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 31 Mart - 1 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar polis tarafından tutuklandı.