107 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 31 Mart - 1 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığı tespit edildi.
Söz konusu şahıslar polis tarafından tutuklandı.
Gece dokuzdan sabah altiya kadar olan sokaga cikma yasaginin kime ne fadasi var? Gunduz sokaklar yine araba insan kayniyor. Bu is boyle olmaz. Ya dogru durust OHAL getirin ya da heryeri %ok goturecek bunu bilmis olun.