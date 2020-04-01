Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

107 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 107 kişi tutuklandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 10:03
3014 Okunma
107 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Mart itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31 Mart – 10 Nisan tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 31 Mart - 1 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığı tespit edildi.

Söz konusu şahıslar polis tarafından tutuklandı.   

Anahtar Kelimeler:
Sokağa Çıkma YasağıKoronavirüsKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
DOGRUCU 2020-04-01 12:27:03

Gece dokuzdan sabah altiya kadar olan sokaga cikma yasaginin kime ne fadasi var? Gunduz sokaklar yine araba insan kayniyor. Bu is boyle olmaz. Ya dogru durust OHAL getirin ya da heryeri %ok goturecek bunu bilmis olun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
45 Market işletmesi denetlendi
45 Market işletmesi denetlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim