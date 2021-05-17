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11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz

Lefkoşa'da Nisan 2021 ayı içerisinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı sularıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı B. H. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:40
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11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç 2021 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa' da zanlı, ikametgahı içerisinde akrabası olan aynı yerde sakin 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin Mayıs 2021 tarihinde polise intikal etmesine müteakip tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak ailenin ifadeleri ve ilaveten iki ifade daha temin edildiğini belirtti.

Alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan zanlıya ait gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, müştekinin çocuk psikoloğu raporlarının temin edilmesi ve Sosyal hizmetler dairesinden raporlar temin edilmesi gerektiğinden soruşturma maksatlı zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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