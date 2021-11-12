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113'ü yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 17.520 test yapıldı, 113'ü yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı, 183  kişi taburcu edildi"

12 Kasım 2021 Cuma 18:40
613 Okunma
113'ü yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.520 olup, 113'ü yerel 147 pozitif vakaya rastlanmış, 183  kişi taburcu edilmiştir. 

34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 113 kişi ise yerel vakadır. 

51 kişi Lefkoşa, 31 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

12 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.520 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 147  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34 

Yerel Vaka Sayısı: 113 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 183 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.734.819 

Toplam Vaka Sayısı: 24.149   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.571 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1487 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1425 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2318 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 387  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6279 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 80.542  

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