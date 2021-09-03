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114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7790 test yapıldı, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi"

03 Eylül 2021 Cuma 18:48
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114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7790 olup, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlanmış, 187  kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 114 kişi ise yerel vakadır. 

46 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7790   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 141 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 114  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .479.278 

Toplam Vaka Sayısı: 16.854 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2024 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 130 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1767 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4101 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 524  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 439  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3802  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.842

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