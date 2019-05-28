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1181 ALO Ulaştırma devrede

1181 ALO ULAŞIM hattı bugün itibarıyla devreye girdi.

28 Mayıs 2019 Salı 09:40
1181 ALO Ulaştırma devrede
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi tarafından oluşturulan 1181 ALO ULAŞIM hattı bugün itibarıyla devreye girdi.

ALO ULAŞIM sayesinde yolcular, toplu taşımacılıkla ilgili olumsuzlukları ve şikayetlerini mesai saatleri içerisinde çağrı merkezine bırakabilecek. Mesai saatleri dışında da aktif olacak sistem ile telesekretere bırakılan şikayet mesajlarını veri tabanına kaydedilecek.

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Ücretsiz olan 1181 ALO ULAŞIM hattı, yolcuların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma oluşturup bu sayede işletmelerin araç idamesini, şoförlerin ise yolcu güvenliğini öncelik olarak belirlemelerini teşvik amacıyla uygulamaya kondu.

Otobüs, minibüs, dolmuş, turistik ve taksi kullananların, aracın trafik güvenliği bakımından tehlike oluşturacak bir durumu varsa (herhangi bir eksiği) veya şoförün hız limiti aşımı, alkollü araç kullanma, tehlikeli sürüş ve duraklar dışında gelişi güzel yolcu indirip yolcu alma gibi trafik ve can güvenliğini tehlikeye atan davranışlarda bulunması halinde 1181’i arayıp şikayet bildirimi yapabilecek.

Mesai saatleri dışında 1181’i arayanların İSİM, SOY İSİM, SEYAHAT GÜZERGAHI ve ARAÇ PLAKASINI ilettikten sonra şikayetlerini veya gördükleri olumsuzlukları aktarmaları önemle rica olunur.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma
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