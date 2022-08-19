12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasağı düzenlendi

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararında şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve tüzükleri kapsamında yüksek hava sıcaklığı altında çalışma tehlikesini dikkate alarak, 19 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında hava sıcaklığının 40 (kırk) derece ve üzerine çıktığı günlerde sürekli olarak açık havada güneş altında çalışan kişilerin sağlığının korunması amacı ile 22/1992 sayılı İş Yasası 36. maddesinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmasını yasaklamıştır.”