"12.00 ila 16.00 Saatleri arasında açıkta işçi çalıştırılmamalıdır"

Gürcafer, yıllardır aynı sorunun yaşandığını ancak her yaz geldiğinde yeni bir şey gibi tartışılmaya başlandığını kaydederek, “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktığı durumlarda saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açıkta işçi çalıştırılmamasını, bunun yanında o saatlerden doğacak iş gücü kaybının daha sonraki saatlere sarkıtılarak önlenmesini bir Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmek suretiyle bu tartışmaya son verilmelidir” dedi.

Gürcafer, Bakalar Kurulu kararının, işverenlerin de bu gibi durumlarda ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini kalıcı bir kural olarak bilmelerini sağlayacağını kaydetti.