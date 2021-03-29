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12’nci sınıflar bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,12’nci sınıfların, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak üniversite sınavları öncesinde öğretim yılını tamamlayıp diploma derecelerinin belirlenmesi gerektiğin belirtti…

29 Mart 2021 Pazartesi 09:33
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12’nci sınıflar bugün seyreltilmiş yüz yüze eğitime başladı

Uluslararası sınavlara katılan öğrencilerin programlarını tamamlamak amacıyla girmesi gereken sınavlar bulunduğunu kaydeden Amcaoğlu, Meslek Lisesi öğrencilerinin ise uygulama sınavları ve işletmelerde beceri eğitimi derslerinin tamamlanması gerektiğin kaydetti…

Okulların güvenli bir şekilde açılmasını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından, öğretmen ve okul çalışanlarına PCR testleri yapıldı…

Bugün ve yarın ise okullarda öğrencilere antijen testi uygulanacak.

Amcaoğlu, toplum sağlığını korumak adına, aşılama sürecinin gelişimine göre diğer sınıf düzeylerinde de planlamalar yaptıklarını kaydetti.
        
       

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