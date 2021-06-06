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12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte toplam 6 bin 280 test yapıldı, 13 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi.

06 Haziran 2021 Pazar 18:51
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12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 280 olup, 12'si  yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.

3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Surlariçi-3

Girne

Girne Merkez-2 / Doğanköy-1

Gazimağusa

Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1

Lefke

Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1

6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   1

Yerel Vaka Sayısı: 12

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913

Toplam Vaka Sayısı: 7422

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3123

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:58
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