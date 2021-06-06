12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6 bin 280 olup, 12'si yerel 13 pozitif vakaya rastlanmış 16 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Surlariçi-3
Girne
Girne Merkez-2 / Doğanköy-1
Gazimağusa
Yeniboğaziçi-1/ Dörtyol-1/ Akdoğan-1
Lefke
Yeşilyurt-2 / Gemikonağı-1
6 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6280
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.265.913
Toplam Vaka Sayısı: 7422
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7098
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 261
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 5
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 263
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 115
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3123
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 8121