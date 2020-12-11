13. Maaşların ödenmesi sıkıntılı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili, Başbakan Ersan Saner, “ salgın sürecinin başarı ile atlatılması ve yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması için bir an önce hükümetin çalışmaya başlaması, bütçenin geçirilmesi ve Türkiye ile yeni bir mali işbirliği protokolüne ihtiyaç olduğunu” söyledi.

Başbakan Saner, “ Aralık ayında 400 milyonluk bir açığımız var. Mevcut durumda 13 maaşlar için sıkıntı var. Vatandaşımıza negatif enerji yayma gibi bir şey yapmak istemem ama hükümetin bir an önce güvenoyu alması 2021 yılı bütçesini halletmemiz ve Türkiye ile yeni bir mali protokol yapmamız şarttır. Anavatan Türkiye’nin desteğimiz olmazsa covid-19 süreci altından kalkmamız mümkün değildir” dedi.