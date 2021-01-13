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13'ü yerel 19 pozitif vaka
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13'ü yerel 19 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2040 test yapıldı, 13'ü yerel 19 pozitif vakaya rastlandı ,19 kişi taburcu edildi " 

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:00
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13'ü yerel 19 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2040 olduğunu, 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

13 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2040         

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 13     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19         

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 358. 873      

Toplam Vaka Sayısı: 1829 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1575   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 198 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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