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137 gr Bonzai, 56 adet Extacy hap ele geçirildi…

11 Ocak 2019 Cuma 16:22
137 gr Bonzai, 56 adet Extacy hap ele geçirildi…

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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da alınan bir ihbar üzerine Erdoğan Karakaya’nın evine operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri evin tavan arasında ve damında toplam 137 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 56 adet hap ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karakaya ve Akçam aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BonzaiHap
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