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141'i yerel, 157 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 24.155  test yapıldı, 141'i yerel, 157 pozitif vakaya rastlandı, 221  kişi taburcu edildi"

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:45
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141'i yerel, 157 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.155  olup, 141'i yerel 157 pozitif vakaya rastlanmış, 221 kişi taburcu edilmiştir. 

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır. 

61 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.155 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 141 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 221  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.635.953 

Toplam Vaka Sayısı: 34.554 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.275 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2144 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2078  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4435 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 444 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5677 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102659

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