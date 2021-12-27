141'i yerel, 157 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.155 olup, 141'i yerel 157 pozitif vakaya rastlanmış, 221 kişi taburcu edilmiştir.

16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.

61 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.155

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 157

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 141

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 221

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.635.953

Toplam Vaka Sayısı: 34.554

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.275

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2144

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2078

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4435

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 444

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5677

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102659