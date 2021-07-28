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141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.486 test yapıldı, 141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 135 kişi taburcu edildi"

28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:01
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141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.486 olup, 141'i yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 135 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır. 

44 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-3/ Yılmazköy-6/ Göçmenköy-3/ Taşkınköy-1/ K.kaymaklı-4/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-2/ Cihangir-2/ Değirmenlik-3/ Yenikent-3/ Surlariçi-1/ Marmara-1/ Haspolat-2 

Girne 

Girne Merkez-31 / Çamlıbel-1/ Dikmen-5/ Çatalköy-3/ Yukarı Girne-2/ Zeytinlik-2/ Lapta-3/ Ozanköy-1/ Alsancak-5/ Karakum-2/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1/ Karaman-1/ Sadrazam Köyü-1/ Karaoğlanoğlu-2 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-5 / Yeniboğaziçi-3/ Baykal-2/ Vadili-2/ Maraş-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1 / Geçitkale-1/ Mormenekşe-1/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Pile-4 


İskele 

İskele Merkez-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 / Akçay-3 / Kalkanlı-1/ Şahinler-2 / Yukarı Bostancı-1 Serhatköy-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 


28 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.486  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21 

Yerel Vaka Sayısı: 141 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 135 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.893.213      

Toplam Vaka Sayısı: 11.206 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9486 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1680   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1222 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 375 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5075 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 261  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1859 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.263

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