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15 yaşındaki Mert, ailesinden ona kalan tek şey olan büyüdüğü evin tamir edilmesini bekliyor…

Annesi ve babasını kaybeden 15 yaşındaki Mert, ailesinden ona kalan tek şeyin; büyüdüğü evin, tamir edilmesini ve evine yerleşebilmeyi bekliyor. Sosyal medyada, Mert’e destek için yardım kampanyası başlamış durumda...

23 Ekim 2020 Cuma 14:52
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15 yaşındaki Mert, ailesinden ona kalan tek şey olan büyüdüğü evin tamir edilmesini bekliyor…

Annesini kanserden, babasını ise kalp sorunlarından dolayı kaybeden 15 yaşındaki Mert, ailesinden ona kalan tek şeyin; büyüdüğü evin, tamir edilmesini ve evine yerleşebilmeyi bekliyor…

Mert şu an dayısı ile birlikte yaşıyor ancak dayısının maddi gücü, evin tamiratına yetmiyor.

Sosyal medyadaki bazı gruplarda, son 3 yıldır kimsenin yaşamadığı, harabeye dönüşen evin tamir edilmesi ve Mert’e destek çıkılması için gönderiler paylaşılıyor.

Paylaşılan gönderilerde, evin tamir edilebilmesi için gönüllü ustalara ve yapı firmalarına çağrı yapıldı, yardımcı olmak isteyenlerin 0548 837 23 27 numaralı telefona ulaşması talep edildi.

Yapılan paylaşımlarda, harabeye dönen evin görüntüleri de yer alıyor:

KIBRIS POSTASI

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