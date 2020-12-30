1500 TL DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Özel sektör çalışanlarına yapılan 1500 TL destek ödemesi tüzüğü kapsamında Ekim ve Kasım ayları ödemeleri yapıldı.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında çalışanlara ödenecek 1500 TL destek ödemelerinin Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ödemeleri yapıldı.Sosyal sigorta ve Sosyal güvenlik prim desteği adı altında 1500 TL Ekim ve Kasım ayları ödemeleri Çalışma ve sosyal güvenlil bakanlığı tarafından hesaplara yatırılmıştır.