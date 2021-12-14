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151'i yerel, 215 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.839 test yapıldı, 151'i yerel, 215 pozitif vakaya rastlandı, 314  kişi taburcu edildi"

14 Aralık 2021 Salı 18:37
525 Okunma
151'i yerel, 215 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.839 olup, 151'i yerel 215 pozitif vakaya rastlanmış, 314 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 151 kişi ise yerel vakadır. 

45 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.839  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 215 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62  

Yerel Vaka Sayısı: 151  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 314  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.392.773 

Toplam Vaka Sayısı: 32.363     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.804 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2440    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 92     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2328  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2765 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 522 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 611 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6591 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.788

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