Yeşilırmak: Denklik uygun dediler, ben de inandım Yeşilırmak: Denklik uygun dediler, ben de inandım

A92B4469 E96B 47D0 8B7E 5Bb39B8Ce82BK I B R I S Y E N I D U Z E N 20240510K I B R I S G A Z E T E S I 20240510H A V A D I S 20240510 ScaledH A L K I N S E S I 20240510H A B E R G U N E S 20240510 ScaledD I Y A L O G 20240510 Scaled