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162 kişinin kalıntıları analiz ediliyor

Kayıp Şahıslar Komitesi savaş zamanında kaybolan ve akıbeti bilinmeyen kişilerle ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı:

12 Temmuz 2020 Pazar 08:34
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162 kişinin kalıntıları analiz ediliyor

YÜREK BURKAN AÇIKLAMA…

Kıbrıs’ta savaş zamanında kaybolan ve akıbeti bilinmeyen kayıplar konusunda çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), kayıplar konusunda güncel durumu kamuoyuyla paylaştı. Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 6’sı Kuzey’de 1’i Güney’de 7 ekibin kazı çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, Antropoloji Laboratuvarı’nda ise 162 kişinin kalıntılarının analiz edilmekte olduğunu bildirdi. 

SÜREÇ ZORLU İLERLİYOR…

6’sı Kuzey’de 1’i Güney’de olmak üzere toplam 7 ekibin kazı çalışmalarına devam ettiğini belirten komite, “KŞK’nın Antropoloji Laboratuvarı’nda çalışan iki toplumlu bilim insanları an itibarıyla uluslararası bilimsel standartlara bağlı kalarak 162 kişinin kalıntılarını analiz etmektedirler. 74 kişinin kalıntıları, tamamlanmamış veya parçalı oldukları ve daha gelişmiş ve uzmanlaşmış genetik analizler gerektirdiği için analiz süreci zorlu olarak ilerlemektedir” açıklamasını yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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