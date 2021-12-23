Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107
Flaş Haber
Doğancı’da ani ölüm!
Kapat

165 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 15.719 test yapıldı, 129'u yerel, 165 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 212 kişi taburcu edildi"

23 Aralık 2021 Perşembe 18:49
568 Okunma
165 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.719 olup, 129'u yerel 165 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir. 

36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 129 kişi ise yerel vakadır. 

37 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.719 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 165 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36 

Yerel Vaka Sayısı: 129 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.555.242  

Toplam Vaka Sayısı: 33.837   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.451 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2254 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2181  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 134 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2345 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 384
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 481 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5593  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101178

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de son 24 saatte 978 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Güney'de son 24 saatte 978 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti
GİKAD, çözüm odaklı her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduğunu açıkladı
GİKAD, çözüm odaklı her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduğunu açıkladı
Covid’den bir ölüm daha!
Covid’den bir ölüm daha!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim