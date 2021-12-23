165 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.719 olup, 129'u yerel 165 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 212 kişi taburcu edilmiştir.
36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 129 kişi ise yerel vakadır.
37 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.719
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 165
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36
Yerel Vaka Sayısı: 129
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.555.242
Toplam Vaka Sayısı: 33.837
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.451
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2254
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2181
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 134
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2345
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 384
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 481
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5593
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101178