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17 ve 15 yaşındaki iki genç yaralandı

Arapköy’de meydana gelen kazada 17 yaşındaki T.C ve 15 yaşındaki E.İ yaralandı.

12 Şubat 2021 Cuma 18:32
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17 ve 15 yaşındaki iki genç yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

12.02.2020 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Girne-Arapköy yolu üzerinde güney istikametine doğru seyreden Arapköy’de sakin T.C (E-17) yönetimindeki HZ 520 plakalı Citroen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan soldan çıkıp yol kenarında bulunan Elektrik Kurumuna ait elektrik direği gergi teline çarpmıştır.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden HZ 520 plakalı araç yol kenarında bulunan Acapulco otel lojmanlarını çevreleyen taş duvara, lojman bahçesini çevreleyen demir tellere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü T.C ile aynı araçta yolcu olarak bulunan E.İ (E-15) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip E.İ (E-15) ,Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak orada müşahade altına alındı.

Son Güncelleme: 12.02.2021 19:39
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