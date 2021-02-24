Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Flaş Haber
Bugün 46 kişi taburcu edildi
Kapat

18 ay hapis yatacak

Lefkoşa'da Ekim 2020 tarihinde tasarrufunda 37 gram hintkeneviri ve 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu madde bulunan ve söz konusu uyuşturucuları Güney Kıbrıs'ta bağlantısı bulunan birisinden satın aldığı tespit edilerek aleyhine dava getirilen sanık S.I aleyhindeki karar açıklandı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 15:47
631 Okunma
18 ay hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Başkan Gazi açıklandı.

Gazi, uyuşturucu madde tasarrufu suçunun ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve bu suçların önüne geçilebilmesi için kamu yararı düşünülerek caydırıcı bir ceza verilmesi gerektiğini dile getirerek, denetimli serbestlik talebinde bulunan sanığın tasarrufunda azami miktarın 3 katı madde bulunduğuna dikkat çekti.

Gazi, benzer suçlardan sabıkası bulunan sanığın aleyhine getirilen davalardan 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK TOPLANDI
UBP MYK TOPLANDI
Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti
Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ İLAÇ ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKTI
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ İLAÇ ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKTI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim