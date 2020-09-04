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18 temaslı karantinaya alınıyor

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, Covid-19 testi dün akşam pozitif çıkan okul sekreterinin Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nda temaslısı olan 18 kişi karantina oteline alınıyor.

04 Eylül 2020 Cuma 11:59
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18 temaslı karantinaya alınıyor

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda, Covid-19 testi dün akşam pozitif çıkan okul sekreterinin Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nda temaslısı olan 18 kişi karantina oteline alınıyor.

Ekipte olan ve karantinaya alınacak kişilerin herhangi bir Covid-19 belirtisi veya rahatsızlığı bulunmadığını anlatan Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İzel Seylani, testi pozitif çıkan kişinin kamp tamamlandıktan sonra hasta olduğunu anlattı.

Testi pozitif çıkan ekip arkadaşlarının tiyatroda öğrenci olduğunu anlatan Seylani, “Kamp tamamlandıktan sonra bu arkadaşımızın ateşi görüldü, kampta bir bulaş olmadığını düşünüyorum, ümitliyiz, umarım bu arkadaşımız da oradaki herkes de bir şey olmadan bu durumu atlatırız.” dedi.

Ekibin kalanında semptom olmadığını anlatan Seylani, kampa gidenlerin ‘tedbir amaçlı’ karantina oteline alınacağına vurgu yaptı.

Seylani, “Temaslıkların temaslıları da var ama hiçbir belirti yok. Bu kişiler risk grubunda değil, panik olmadan bu süreci en iyi şekilde atlatacağız.”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAkdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokuluCovid19
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