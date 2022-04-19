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189 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9408 test yapıldı, 189 pozitif vakaya rastlandı " 

19 Nisan 2022 Salı 18:36
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189 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189 
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155  
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.421          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367  

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