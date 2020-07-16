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19 Hanelik Apartmanı 22 Kişiye Sattı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarında bulunan Platinium Apartmanı’nında daire alan vatandaşlar 5 yıldır mağdur. Bina bitmediği için evlerine yerleşemeyen vatandaşlar 19 dairelik binanın 22 kişiye satıldığını iddia etti.

16 Temmuz 2020 Perşembe 15:18
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19 Hanelik Apartmanı 22 Kişiye Sattı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarında bulunan Platinium Apartmanı’nında daire alan vatandaşlar 5 yıldır mağdur. Bina bitmediği için evlerine yerleşemeyen vatandaşlar 19 dairelik binanın 22 kişiye satıldığını iddia etti.

Reflex Team yetkili direktörü Börke Kaşif’in yaptığı Platinium Apartmanı için sözleşme imzalayan ve sözleşmeleri harfiyen yerine getiren vatandaşlar 5 yıldan fazla süren büyük bir mağduriyet yaşıyorlar.

Mağdur olan vatandaşlar bugün bir araya gelerek seslerini duyurdular.

Mağdur durumda olan vatandaşlar yaptıkları ortak açıklamada “Apartman Börke Kaşif tarafından yarım bırakılarak terk edildi. Son zamanlarda ortaya çıkan kanıtlar Börke Kaşif’in bir daireyi iki kişiye satarak suç işlediğini göstermektedir. Börke Kaşif mahkemenin verdiği ara emre karşı gelerek satışı gerçekleştirmiş ve büyük bir suç işlemiştir. Börke Kaşif, eşi Neriman Kaşif’e iki hisse devredip bahsi geçen hisseleri ipotek verip bankadan kredi çekmiştir. Apartman 19 hane olmasına rağmen ortaya çıkan tablo 22/19’dur. Apartman kapasitesinden fazla kişiye satılmıştır ve 3 fazlalık bulunmaktadır. Konu hakkında polis soruşturması başlatılmıştır. Bizler adalet yerini bulsun ve mağduriyetlerimiz giderilsin istiyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Seda Mahir: “Bu apartman 19 haneliktir ama yaptığımız araştırmaya göre 22/19’dur bizler bu apartmanı bitirmek istiyoruz bu sayı düşmediği sürece biz bunu gerçekleştiremeyiz, bizim ricamız polis gerekeni yapsın bizim mağduriyetlerimiz giderilsin bu sayı 19’a düşsün gerekirse apartmanı kendimiz bitirelim çünkü 19 hanelik apartmanı 22 kişiye vermek dolandırıcılıktır”

Şansel Balcıoğlu: “Bina 1 yılda bitecekti, gecikmesi halinde bize her ay 200 sterlin ödeyecekti, paranın yarısını da vermiş olmamıza rağmen mağduruz başka yerden yer satın almak zorunda kaldık çok zorlandık”

Cem Çırakoğlu: İlk 7 yıl önce sözleşme imzalamıştım, 5 yıl öncede evin bitmesi lazımdı bütün varlığımızı verdik buraya ama 5 yıldır bu mağduriyet devam etmekte hukuki süreçte devam ediyor ancak son çıkan belgelere göre 3 fazla hisse var. Biz kendimiz bitirelim diyoruz ama onu da yapamıyoruz bu mağduriyetin giderilmesi lazım ilgili mecraların yardımlarını bekliyoruz

Yalçın Yiğittürk: 2015 yılında aldım 43 bin Sterlinlik bir sözleşme yaptım 33 bin sterlinini ödedim ve 5 senedir bina tamamlanmadı.  Müteahitler birliği, polis veya devletimiz bize yardım etsin. Binayı biz kendimiz bitirmek ve 5 yıllık mağduriyetin bir son bulmasını istiyoruz.

KAYNAK : HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 16.07.2020 17:09
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