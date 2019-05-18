19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları

ÇAKICI: “CUMHURİYET ÇOCUKLARI HER DÖNEMDE EMANETE SAHİP ÇIKMASINI BİLDİ, BUNDAN SONRA DA BUNU BAŞARACAĞINDAN HİÇ KUŞKUMUZ YOK”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 19 Mayıs 1919 tarihi sadece Türk Ulusu ve birlikte yaşadığı Anadolu halkları için değil, tüm insanlık için son derece önemli bir gün olduğunu belirtti.

Çakıcı yayınladığı 19 Mayıs mesajında, Atatürk’ün Samsun’a çıkış gününün, dünyada mazlum halkların emperyalizme karşı verdiği antiemperyalist savaşların en güçlüsü ve sonuçları bakımından en etkili olanının başlangıç günü olduğunu kaydetti.

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gerçekleştirilen devrimlere, halkın orta çağ kalıntısı bir feodal yönetim şeklinden egemenliğine dayalı Cumhuriyete ve demokrasiye giden yola çıktığını belirten Çakıcı, bireyin yurttaşlık hakları, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ile refahın adil paylaşımının, çıkılan tam bağımsızlık yolunun ilerleyen kilometre taşları olduğunu ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs'ı gençliğe armağan ederek devrimlerin bekçisi ve ileriye taşıyanı olmalarını önerdiğini hatırlatan Çakıcı, Atatürk ve mücadele arkadaşlarının kurduğu çağdaşlaşma hedefi olan modern cumhuriyetin zaman içinde hedefinden şaştığı günler olduğunu, fakat, Ata'sının işaret ettiği hedeflere ulaşmayı kendisine görev sayan cumhuriyet çocuklarının her dönemde emanete sahip çıkmayı bildiğini belirtti.

BELEDİYELER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Türk tarihinin dönüm noktası olarak kabul edilen 19 Mayıs’ın ruhunu gelecek nesillere aktarmak gerektiğini belirtti.

KTTB Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 19 Mayıs mesajında, Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda yürüme kararlılığına sahip kuşaklar yetiştirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

Özçınar, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle anarım.” ifadelerine yer verdi.

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Emekli Subaylar Derneği, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak başlattığı büyük uyanış hareketi ile tarihin akışını değiştirdiğini kaydetti.

Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu’nun yayınladığı 19 Mayıs mesajında, gençlerin, kendilerine tevdi edilen bu görevi enerjileri, yaşama sevinçleri, bilime dayalı eğitime olan inançları, sorgulayıcı düşünceleri, adil, şeffaf ve katılımcılığı ilke edinerek bugüne kadar yerine getirdikleri gibi bundan sonra da taviz vermeden ifa etmeye devam edecekleri kaydedildi.

Mesajda, “Bu vesileyle milletimizin, 100’ncü yılına giren 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlarız.” denildi.



TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yayınladığı 19 Mayıs mesajında, 19 Mayıs’ın Türk Kurtuluş Savaşı’nın “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla başladığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, savaşın, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve idaresinde 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile tamamlandığını hatırlattı.

Atatürk’ün günü gençlere armağan etmesinin anlamının çok önemli olduğunu kaydeden Bayar, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençlerinin yarının idarecileri ve TC’nin geleceği olduğunu vurguladı.

Bayar, mesajında, “Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ten ilham alarak TMT Ruhu ile benzer bir direnişle kendi özgür ve egemen Devletine sahip oldu. Her zaman Atatürk yolunda ve ilkelerine bağlı kalan Kıbrıs Türk gençliği de Atamızın bu vasiyetine uyacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi.