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19'u yerel 21 pozitif vaka
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19'u yerel 21 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 2422  test yapıldı, 19'u yerel 21  pozitif vakaya rastlandı ,27  kişi taburcu edildi " 

14 Ocak 2021 Perşembe 18:54
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19'u yerel 21 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2422 olduğunu, 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 27 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

14 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2422       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok 

Yerel Vaka Sayısı: 19     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27        

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 361.295     

Toplam Vaka Sayısı: 1850 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1602 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 237   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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