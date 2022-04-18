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2 kişi hayatını kaybetti, 172 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 18.565 test yapıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 172 pozitif vakaya rastlandı " 

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:34
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2 kişi hayatını kaybetti, 172 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olup, 2 kişi vefat etmiş, 172 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

88 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 2  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747 
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.279          

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265  

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