2 kişi hayatını kaybetti, 172 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.565 olup, 2 kişi vefat etmiş, 172 pozitif vakaya rastlanmıştır"
88 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 40 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747
Toplam Vaka Sayısı: 92.279
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265