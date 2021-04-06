2 Kişi Tutuklandı

Girne'de 1 Nisan tarihinde A.G.'nin (E-41) tasarrufunda yaklaşık 2,5 gr. gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.(E-30), Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Girne’de tespit edildi.

M.Y'nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır hale getirilmiş toplam 33 adet paket halinde bulunan yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. M.Y ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.G. (K-38) tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa'da dün bir evde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18:00 sıralarında, C.B.E.(E-22), D.N.N.(E-22), R.E.A.(E-22) ve C.O.O.'nun (E-24) kalmakta oldukları ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak, emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.