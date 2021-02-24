2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Ö.Y.(E-38)’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tütün ile karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



23.02021 tarihinde, Lefkoşa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, B.H.P.(E-20)’nin tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığına hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.