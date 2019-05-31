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2 üniversiteden ortak sergi

Yakın Doğu Üniversitesi İle Gazi Üniversitesi’nden Kıbrıs Türklerinin Mücadelesini Anlatacak sergi…

31 Mayıs 2019 Cuma 17:34
2 üniversiteden ortak sergi
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Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde “Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri” konulu proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Türkiye’de eğitimlerini sürdürürken veya mezun olduktan Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” düzenlenecek.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre,  sergi ile ilgili Ankara Gazi Üniversitesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru katıldı.

İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21-25 Aralık 2019 tarihlerinde, KKTC Ankara Büyükelçiliği ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde “Gazi’nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi” açılacak.  Sergide yer alacak eserler Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’ne armağan edilecek.

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