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2 Üründe Limit Üstü Kalıntı

Tarım Dairesi 9 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

16 Ekim 2020 Cuma 16:53
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2 Üründe Limit Üstü Kalıntı

Tarım Dairesi 9 Ekim  2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 43 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşlt. Ltd. ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 29 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme  uygulanmıştır. Güzelyurt sakinlerinden Fahri Darbaz’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                       

1             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz

2             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz

3             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking    Temiz

4             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Menşeine İade

5             Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

6             Köşe Tic.              İthal       Sultani Üzüm     Temiz

7             Köşe Tic.              İthal       Siyah Üzüm        Temiz

8             SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking    Temiz                   

9             SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Santa Maria         Temiz

13           Halil Kasap          İthal       Şeftali   Temiz

14           Halil Kasap          İthal       Elma Starking    Temiz

15           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden     Temiz

16           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Starking    Temiz

17           Özçağ Free Port İthal       Ayçiçeği Küspesi              Temiz

18           Holy Grains Ltd.                İthal       Kepek   Temiz

19           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

20           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

21           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking    Temiz

22           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

23           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz

24           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

25           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ayşe Kadın Fasulye         Temiz

26           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

27           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

28           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

29           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma (Kırmızı)    Temiz

30           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç   Temiz

31           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

32           SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm             Temiz

33           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut (Ankara) Temiz

34           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking    Temiz

35           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates    Temiz

36           Bekir Cura           İthal       Elma (Arap Kızı) Temiz

37           Erkan Gök           İthal       Elma Starking    Temiz

38           Erkan Gök           İthal       Siyah Üzüm        Temiz

39           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Armut Santa Maria         Temiz

40           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

41           Bekir Cura           İthal       Elma Starking    Menşeine İade

42           Mert Uluşan       İthal       Havuç   Temiz

43           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

44           Osman Yıldız       Gazimağusa       Dolmalık Biber  Temiz

45           Osman Yıldız       Gazimağusa       Kapya Biber        Temiz

46           Kazım Tebellesol              Gazimağusa       Kabak   Temiz

47           Mustafa Çetin   Gazimağusa       Pırasa    Temiz

48           Alper Abbasoğlu              Cengizköy           Nar        Temiz

49           Fırat Ender         Bostancı              Nar        Temiz

50           Abdullah Aktoprak          Güzelyurt           Nar        Temiz

51           Fehmi Eminoğlu               Aydınköy            Nar        Temiz

52           Hakan Buda        Aydınköy            Nar        Temiz

53           UNİCAP Ltd.       Güneşköy           Çeri Domates    Temiz

54           Mustafa Gürsoy               Bostancı              Nar        Hasat Erteleme

55           Fatma Tekiner   Güzelyurt           Nar        Temiz

56           Kürşat Can          Güzelyurt           Nar        Temiz

57           İnanç Yüksel       Güzelyurt           Nar        Temiz

58           Aykut Kılıç           Güzelyurt           Nar        Temiz

59           Özdemir Beyitoğulları    Güzelyurt           Nar        Temiz

60           İbrahim Momin Güzelyurt           Nar        Temiz

61           Fehim Ayhun     Zümrütköy         Nar        Temiz

62           Ali Seyhun          Bostancı              Nar        Temiz

63           Tarsan Ltd.          Çatalköy              Hıyar     Temiz

64           Menteş Soyumert           Çatalköy              Maydanoz          Temiz

65           Menteş Soyumert           Çatalköy              Kabak   Temiz

66           Sadık Yurdal       Yayla     Nar        Temiz

67           Hüsnü Rüstemoğlu         Yayla     Nar        Temiz

68           Hayriye Karanfiloğlu       Güzelyurt           Nar        Temiz

69           Fahri Darbaz       Güzelyurt           Nar        Hasat Erteleme

70           İsmet Bubikoğlu               Bostancı              Nar        Temiz

71           Hakime Kayan   Bostancı              Nar        Temiz

72           Ümit Çoşkun      Gazimağusa       Hıyar     Temiz

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