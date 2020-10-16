2 Üründe Limit Üstü Kalıntı

Tarım Dairesi 9 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 43 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Onbaşı İşlt. Ltd. ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Yerli Ürünlerden 29 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır. Güzelyurt sakinlerinden Fahri Darbaz’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.
16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
2 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
3 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz
4 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Menşeine İade
5 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
6 Köşe Tic. İthal Sultani Üzüm Temiz
7 Köşe Tic. İthal Siyah Üzüm Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
13 Halil Kasap İthal Şeftali Temiz
14 Halil Kasap İthal Elma Starking Temiz
15 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
16 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
17 Özçağ Free Port İthal Ayçiçeği Küspesi Temiz
18 Holy Grains Ltd. İthal Kepek Temiz
19 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz
20 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz
22 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
23 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayşe Kadın Fasulye Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Kırmızı) Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Ankara) Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
35 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
36 Bekir Cura İthal Elma (Arap Kızı) Temiz
37 Erkan Gök İthal Elma Starking Temiz
38 Erkan Gök İthal Siyah Üzüm Temiz
39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
40 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Nektarin Temiz
41 Bekir Cura İthal Elma Starking Menşeine İade
42 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
43 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
44 Osman Yıldız Gazimağusa Dolmalık Biber Temiz
45 Osman Yıldız Gazimağusa Kapya Biber Temiz
46 Kazım Tebellesol Gazimağusa Kabak Temiz
47 Mustafa Çetin Gazimağusa Pırasa Temiz
48 Alper Abbasoğlu Cengizköy Nar Temiz
49 Fırat Ender Bostancı Nar Temiz
50 Abdullah Aktoprak Güzelyurt Nar Temiz
51 Fehmi Eminoğlu Aydınköy Nar Temiz
52 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz
53 UNİCAP Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz
54 Mustafa Gürsoy Bostancı Nar Hasat Erteleme
55 Fatma Tekiner Güzelyurt Nar Temiz
56 Kürşat Can Güzelyurt Nar Temiz
57 İnanç Yüksel Güzelyurt Nar Temiz
58 Aykut Kılıç Güzelyurt Nar Temiz
59 Özdemir Beyitoğulları Güzelyurt Nar Temiz
60 İbrahim Momin Güzelyurt Nar Temiz
61 Fehim Ayhun Zümrütköy Nar Temiz
62 Ali Seyhun Bostancı Nar Temiz
63 Tarsan Ltd. Çatalköy Hıyar Temiz
64 Menteş Soyumert Çatalköy Maydanoz Temiz
65 Menteş Soyumert Çatalköy Kabak Temiz
66 Sadık Yurdal Yayla Nar Temiz
67 Hüsnü Rüstemoğlu Yayla Nar Temiz
68 Hayriye Karanfiloğlu Güzelyurt Nar Temiz
69 Fahri Darbaz Güzelyurt Nar Hasat Erteleme
70 İsmet Bubikoğlu Bostancı Nar Temiz
71 Hakime Kayan Bostancı Nar Temiz
72 Ümit Çoşkun Gazimağusa Hıyar Temiz