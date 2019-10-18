Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

18 Ekim 2019 Cuma 12:57
2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı.

2 yaşındaki bir çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine üzülerek olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. Henüz konuşamayan çocuğun olayı anlatmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca 200 binin üzerinde seyredildi.

Olay, Florida eyaletinde geçen hafta gerçekleşti. 2 yaşındaki Alexander isimli çocuğun annesi, Alexander'ı öpmeyi unutup işe gitti. Bu duruma üzüldüğü belirtilen ve henüz tam olarak konuşamayan Alexander, olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. O anlara ait görüntülerin Alexander'ın annesi tarafından sosyal medyaya paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler 200 binin üzerinde seyredildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ faaliyetlerine başladı
‘Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ faaliyetlerine başladı
KTAMS Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti
KTAMS Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti
Türkiye’de ‘booking.com’ kararı
Türkiye’de ‘booking.com’ kararı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim