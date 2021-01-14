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20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.

14 Ocak 2021 Perşembe 08:39
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20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.

Türkiye Sinovac aşısı için acil kullanım onayı vermişti

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