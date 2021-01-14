Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.
Türkiye Sinovac aşısı için acil kullanım onayı vermişti
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 05.00’da Türkiye Cumhuriyeti’nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.
Türkiye Sinovac aşısı için acil kullanım onayı vermişti