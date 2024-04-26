Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

26.04.2024 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, İskele'de, Long Beach Bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın toprak zemini üzerinde İskele'de sakin, Rus uyruklu Anddrei BELCHENKO (E-47) ölü olarak bulunmuştur. Müteveffanın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, yüksekten düşmeye bağlı olarak vücudunun muhtelif yerlerinde kırık ve ekimozlar tespit edilmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.