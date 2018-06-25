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“2011’de 108 olan dava sayısı, 2017'de 337’ye yükseldi”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” ve “Kum Zambakları Projesi”nin hayata geçişinin üçüncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 23:42
“2011’de 108 olan dava sayısı, 2017'de 337’ye yükseldi”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Ağır Ceza Mahkemeleri huzuruna gelen uyuşturucu bağlantılı dava sayısında artış yaşandığını belirterek, 2011 yılında 108 olan dava sayısının 2017’de 337’ye yükseldiğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” ve “Kum Zambakları Projesi”nin  hayata geçişinin üçüncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Birlikten yapılan açıklamada, Kum Zambakları Projesi’nin, birliğin 2015 yılında uyuşturucu ile mücadele konusunda gönüllü avukatlar aracılığı yola çıktığı bir sosyal sorumluluk projesi olduğu belirtildi. 

Açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı yaşanan ölümlerin her geçen gün arttığı, toplum içerisinde derin bir endişe yarattığı ve toplumun kanayan bir yarası haline geldiğinin görüldüğü kaydedildi. 

Kum Zambakları Projesi’nin toplumu derinden sarsan uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele kapsamında, tüm paydaşların bir arada ve etkin mücadele vermesini, önleyici faaliyetler yapılmasını, söz konusu kişileri topluma tekrar kazandırılmasını amaçlıyor.

Projenin, Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası’na katkı koyduğu belirtilen açıklamada, yasanın güçlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi ihtiyacı doğduğu kaydedildi. 

Açıklamada, “Kum Zambakları Projesi doğrultusunda yola çıkmış tüm gönüllü avukatlar olarak, söz konusu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki uygulamasında yaşanan eksiklikler ve artılarının tartışılması, icra edilebilirliğinin güçlendirilmesi, pratikteki eksikliklerin giderilmesi, uyuşturucu madde bağımlılarının tedavilerinin ve rehabilitasyonunun devamlılığı ve bu kişilerin topluma tekrar kazandırılmaları amacı ile yeniden 5 Temmuz 2018 tarihinde bir çalıştay arzusunda olduğumuzu ve uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi bu önemli günde tekrardan tüm kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

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