2018 KKTC Yerel Seçim Sonuçları belli oldu!

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde oy verme işlemi sona erdi.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlandı.



Seçmenler, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için 734 sandıkta oy kullandı.

LEFKOŞA / TOPLAM SANDIK SAYISI: 143 - AÇILAN SANDIK SAYISI: 85

GAZİMAĞUSA / TOPLAM SANDIK SAYISI: 93 - AÇILAN SANDIK SAYISI: 60

GİRNE / TOPLAM SANDIK SAYISI: 60 - AÇILAN SANDIK SAYISI: 33

GÜZELYURT / TOPLAM SANDIK SAYISI: 35 - AÇILAN SANDIK SAYISI: 54

İSKELE / TOPLAM SANDIK SAYISI: 19 - AÇILAN SANDIK SAYISI: 28