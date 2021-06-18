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2021 İlkbahar Er Celbi Ant İçti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 2021 İlkbahar Er Celbi, Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.

18 Haziran 2021 Cuma 12:54
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2021 İlkbahar Er Celbi Ant İçti

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ant içme törenini Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile diğer askeri ve sivil yetkililer ile erlerin aileleri izledi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, 4. Piyade Alayı Sancağı tanıtıldı, ant içme töreni icra edildi.

Celp adına Kadir Erol’un konuşmasıyla devam eden törende,  yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı,  başarılı personele ödülleri verildi.

Tören,  4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı’nın konuşması, Mücahitler Marşı ve tören geçişi ile sona erdi.

BAYRAKLI

4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı törende yaptığı konuşmada, bugün ant içen erlerin;  gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı geçmişinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katıldıklarını ifade etti.

Bayraklı, Gülseren Kışlası’na 5 hafta önce vatani görevlerini yapmak için  heyecanla gelen erlerin, asker ocağına  kısa sürede uyum sağlayarak  birer Mücahit olduklarını kaydetti.

Bayraklı, ant içme törenlerinin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayarak,  “Türk gencinin  özünde var olan  göreve bağlılık,  kanun, nizam, örf ve adetlere  uymanın,  vatan için gerektiğinde ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancının sesli ifadesidir” dedi.

Mücahitlere seslenen Bayraklı, “Askerlik hizmetiniz boyunca,  Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran, ve her an muharebeye hazır, mutlaka kazanmaya azimli, üstün vazife şuuruna, yüksek disiplin, fizik ve moral gücüne, çağın gerekli kıldığı bilgi ve beceriye sahip, Kıbrıs Türkü’nün milli davasını özümsemiş, dürüst ve iyi ahlaklı askerler olmak temel düşünceniz olsun” dedi.

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