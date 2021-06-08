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Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Franklyn Igbozuruika yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Haziran 2021 Salı 14:56
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21 gün cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Franklyn Igbozuruika yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olguları aktardı.

Polis, 2.06.2021 tarihinde Gönyeli’de zanlı Franklyn Igbozuruika’nın ikametgâhında, Paskal Chukwuebuka Ireka’nın ölü bulunmasından sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Adli Şube ekibinin yaptığı aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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