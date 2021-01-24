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21'i yerel 27 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1740 test yapıldı, 21'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti " 

24 Ocak 2021 Pazar 20:44
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21'i yerel 27 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1740 test yapıldı, 21'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti " 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1740  olduğunu, 21'i yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pilli, 56 yaşındaki Mehmet Ali Kahvecioğlu'nun aort diseksiyon rahatsızlığı bulunduğunu,  40 yaşındaki Salih Çarka'nın ise herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını açıkladı. 

Pilli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet tüm aile ve sevenlerine başsağlığı diledi. 

Bakan Pilli,  bugün belirten vakalardan 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 7 kişinin Lefkoşa, 19 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

24 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1740    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 21  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14   

Bugün Kaybedilen Hasta:  2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 382.135   

Toplam Vaka Sayısı: 2039 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1784  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 241  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Son Güncelleme: 24.01.2021 21:46
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