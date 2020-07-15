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21 Temmuz'da araçlı eylem yapılacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) şubat ayında ara verdiği eylemlerine yeniden başlayacağını açıkladı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:39
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21 Temmuz'da araçlı eylem yapılacak

Gazimağusa- İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin yürürlüğe girmesine karşı şubat ayında eylemlere başlayan ardından hükümetle varılan mutabakat çerçevesinde eylemlerini askıya alan  Müteahhitler Birliği,  Gazimağusa- İskele -Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin süresinin uzatılması ve  imar planının geçen sürede  yürürlüğe girmemesi gerekçesiyle eylemlerine yeniden başlayacağını  duyurdu.

Müteahhitler Birliği Eylem Komitesi oluşturularak bugün toplantı gerçekleştirildi. Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda eylemler gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, konuyla ilgili değerlendirmesinde, bugünden itibaren eylemlere başlayacaklarını kaydederek,  21 Temmuz’da ise büyük bir eylem organize ettiklerini açıkladı.

Planla yaşamın önemine değinen Gürcafer, “Planlı yaşamda sektörleri batırmazsınız, nüfusu kontrollü bir şekilde geliştirirsiniz. Yaşadığımız yozlaşmayı ortadan kaldırmak için planlı yaşama geçilmesi gerekir” dedi.

Ülkesel Fizik Planı ve imar planları yapılması için Müteahhitler Birliği’nin yıllardır sürdürdüğü mücadeleden bahseden Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi bölgesini bütünlüklü bir şekilde planlaması düşüncesini de kendilerinin ortaya koyduğunu anlattı.

İmar planının gerekliliğine vurgu yapan Gürcafer, emirnameye tepki koymalarının nedenini de, “Ülkenin uzun yıllar emirnamelerle yönetilmiş olması, emirnamenin ilgili bakanın iki dudağı arasında olması, çok rahatlıkla değiştirilebilir olmasından siyasi rantlara olanak sağlıyor olması” olarak açıkladı.
Palanların ise 5 yılda bir revize edildiğinden uzun yıllar yatırımcıya ışık tuttuğunu, istikrar ve güven verdiğini anlatan Gürcafer, “Bütün bunlardan dolayı emirnamelerle değil, planlarla yaşamak istiyoruz.” dedi.

İmar planında en büyük söz sahibinin belediyeler olması gerektiğinin altını çizen Gürcafer, imar planı çalışmalarıyla ilgili süreci anlattı.

Bölgedeki ekonominin çökmüş olmasının göz ardı edildiğini iddia eden Gürcafer, UBP-HP hükümetini eleştirdi.

Gürcafer; “Emirname 1 ay uzayacak dendi ancak süresiz uzamıştır ve müktesep haklarla ilgili olan madde emirnameden tamamen çıkarılmıştır. İmar planında bir uzlaşı sağlanmadığı sürece emirname kuralları geçerli olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Gürcafer, hükümetin; bölgenin yaşayacağı ekonomik yıkımı görmezden gelerek, yüzlerce, binlerce insanın işsiz kalacağını düşünmeden pervasızca ötelemeyi tercih ettiğini savundu.

Gürcafer, bu saatten sonra yetkililerle görüşmeyeceklerini , pazarlık yapmayacaklarını  da sözlerine ekledi.

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiKtimb
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