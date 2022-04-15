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22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı M.I ve R.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 15:08
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22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı M.I ve R.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.I ve R.O'nun Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.03.2020-13.04.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı M.I'nın (E-33) ve RR.O'nun Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak akabinde Fuhuşa Teşvik ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, M.I'nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, hale hazırda henüz isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahıs aranmakta olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, meselenin geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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