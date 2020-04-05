23 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

KKTC’de koronavirüs salgınına karşı önlem olarak uygulanan gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağını ihlalden dün de 23 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün ile bu sabah 06.00 arasındaki sürede polisin ülke genelindeki denetimlerinde, 11 kişinin kısmi, 12 kişinin de tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Ülkede Bakanlar Kurulu kararıyla 23 Mart’tan beri, kısmi sokağa çıkma yasağı; 31 Mart’tan beri de gece 21.00 ile sabah 06.00 arasında tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.