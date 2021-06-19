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24'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte toplam 6580 test yapıldı, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi…

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:53
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24'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6580 olup, 24'ü yerel 27 pozitif vakaya 10 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

Ortaköy-1 / Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Hamitköy-1

GİRNE

Girne Merkez- 12/ Karakum-1/ Lapta-1/ Boğaz-1

GAZİMAĞUSA

Karakol-1/ Gülseren-1

LEFKE

Yeşilyurt-1

19 HAZİRAN 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE;  

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6580  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 24

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.370.425

Toplam Vaka Sayısı: 7747

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7403

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 309    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 274

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 763

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3688

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.929

Son Güncelleme: 19.06.2021 23:34
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKKTCde Vaka Sayısı
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