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27 üreticiye hibe verildi

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 üreticiye hibe verildi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:41
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27 üreticiye hibe verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen, Bakanlar Kurulu’nun E.S.(K-I)797-2021 sayı ve 21.06.2021 tarihli kararı uyarınca, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 27 üreticiye toplamda 499.250 TL hibe, bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerimiz, bağlı bulundukları Köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabilir.

Hibe programı 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Sıcak süt veren işletmeler, Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabilecekler.

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Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıHayvancılık DairesiüreticiHibe
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