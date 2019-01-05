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27 Yaşındaki genç ölü bulundu

Lefkoşa'da 27 yaşındaki genç ölü olarak bulundu

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:06
27 Yaşındaki genç ölü bulundu

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Bugün saat 16:30 sıralarında, Zimbabwe uyruklu Ngoni Jasper KAMBARAMI (E-27), Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatın ikinci katındaki balkonunda ölü olarak bulunmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAAni ölümNgoni Jasper KAMBARAMIYDÜHaberGündemKıbrıs
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