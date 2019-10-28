29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bugün saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışı ile başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinde resepsiyon da düzenleniyor. Büyükelçi Ali Murat Başçeri, eşiyle birlikte , yarın akşam saat 19.00’da Büyükelçilik İkametgahında resepsiyon verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda kutlanacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da anıta çelenk sunulması ile başlayacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, konuşma yapılacak ve şiir okunacak.

İkinci tören ise bu törene müteakip Salamis Yolunda yer alacak. Buradaki tören kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı, Akdoğan ve Geçitkalede de kutlama törenleri düzenleneceğini bildirdi. Akdoğan ve Geçitkale’de bulunan Atatürk Anıtları önünde yer alacak törenler 09.00’da başlayacak. Törenlerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

GİRNE

Girne Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, Girne’deki Cumhuriyet Bayramı töreni Girne Atatürk Anıtında yer alacak.

Tören, saat 09.30’da başlayacak ve protokol sırasrna göre çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu ve İstiklil Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile tamamlanacak.

Girne’de saat 15.00’de ise tören yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gazilerin, öğrencilerin iştirak edeceği yürüyüş belediye karşısından başlayarak Ramadan Ceınil Meydanı-Ziya Rızkı Cad-Turgut Tahsin Sok-20 Temııuz Kordon Boyu cad. istikametini takiben Atatürk Anıtı’na kadar yapılacak. Yürüyüş sonunda KTBK Bölge Bnd. K.hğı tarafından Atatürk Anıtı önünde bando konseri verilecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yarın saat 11.00’de kutlama töreni düzenlenecek.

Törende, Atatürk anıtına çelenkler sunulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, istiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Tören birliklerinin denetlenmesi ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören şiir okunması, Kaymakamlık adına yapılacak konuşma, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit ile son bulacak.

LEFKE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. Yıldönümü dolayısıyla Lefke’de de tören düzenlenecek. Lefke Atatürk Anıtı önünde yapılacak çelenk koyma töreni yarın saat 09.30’da yapılacak. Törende anıta protokol sırasına göre çelenkler sunulacak, kortej yürüyüşü, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, saygı duruşunda bulunulacak ve istiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.45’te Ecevit Meydanında yer alacak. Tören öncesi Bekirpaşa Lisesi önünden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu eşliğinde Ecevit Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak.

Kortej sonrası başlayacak törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu, İstiklal marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Tören, konuşmalar, şiirler ve folklor ile horon gösterisiyle son bulacak.

Cumhuriyet Bayramı Mehmetçik’te de Atatürk büstü önünde saat 09.30’da yapılacak törenle kutlanacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal marşı okunacak ve konuşmalar yapılacak. Tören şiirlerle tamamlanacak.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak tören yürüyüşü ve bando konserleri programı ise şöyle:

“Lefke’de saat 09.45’de Lefke Atatürk Parkı – Asmalı Kahve güzergahında, İskele’de saat 10.00’da İskele Belediye binası- İskele Meydanı güzergahı, Gazimağusa’da saat 11.30’da Sulu Çember- Yeni Lemar Önü güzergahı, Güzelyurt’ta saat 11.15’de Güzelyurt, Müze Önü, Girne’de saat 15.00’de Girne Belediyesi Karşısı – Atatürk Anıtı güzergahı, Lefkoşa’da saat 15.00’de Mehmet Akif Cad. Çemberi ( Dereboyu) – Barbarlık Müzesi güzergahı.”