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“3-5 kişinin menfaatinin toplumun menfaatinin önüne geçmemesi gerekiyor”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:49
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“3-5 kişinin menfaatinin toplumun menfaatinin önüne geçmemesi gerekiyor”
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ÖZEL HABER

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“3-5 KİŞİNİN MENFAATİNİN TOPLUMUN MENFAATİNİN ÖNÜNE GEÇMEMESİ GEREKİYOR”

Yabancı talepte ciddi bir artış olduğunu kaydeden Gürcafer, Norveç, İsveç, Almanya, Danimarka, Fransa gibi ülkelerden çok ciddi bir talebin olduğunu söyledi. Gürcafer, “İnşaat sektörü kurumsallaştı. 2007-2008 yıllarındaki ve daha önce yaşanan krizlerden ders çıkarıldı ve çok ciddi bir pazarlara ulaştı. Servis kalitesi olarak ülkemiz iyi bir alt yapıya sahiptir ve dünya ile yarışabiliriz. Bunu kırmamamız lazım. Yabancılar beton yığınları istemiyor. Bu yapımızı korumamız lazım imar planıyla. Esas değer yapan ve para yapan kültürümüzdür. Gelenek göreneklerimizdir. Doğamızdır. Bunlar değerdir ve kıymettir. O yabancının bizi tercih etmesinde en büyük etkendir. Bunu korumamız lazım ve önünde engel olmamız lazım. İmar planı kırılma noktasıdır. Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar planının derhal yayınlanması lazım. Aksi takdirde seçimden sonraya kalırsa ekonomiye de çok büyük zarar verecek. 3-5 kişinin menfaatinin toplumun menfaatinin önüne geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde böyle bir dönemde birçok konut satışı iptal edilebilir. 25 bin konut bekliyor şuan. Devletin kasasına girecek olan para 10 milyar TL’nin üzerinde olacak” şeklinde konuştu. 
Gürcafer, “Müteahhitler Birliği olarak ülkenin bütününe karşı sorumluluk duyuyoruz. Kendi üyelerimizin çıkarlarını ve beklentilerinin toplumun çıkarlarının arkasında tutuyoruz. Bu bakış açısını terk etmemiz lazım. Hepimizin bu bakış açısını benimsememiz gerekiyor” dedi.

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Cafer GürcaferGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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