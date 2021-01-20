“3 bin 810 TL’nin altındaki hiçbir asgari ücret tutarına imza atmayacağız”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet +’ programına telefon ile bağlanarak, dün toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeltekin, 'geleneksel' bir toplantı olduğunu ifade ederek, işveren tarafının ‘sıfır’ artış ortaya koyduğunu belirtti.

27 Ocak tarihinde, komisyonun tekrar toplanacağını da ifade eden Yeltekin, çok kritik bir eşikte olunduğunu ifade etti.

Özel sektöre yardım amacıyla 1500 TL destek ödemelerinin hâlâ ödenmediğini, Maliye Bakanlığı’nın kaynak aradığını, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasının da Nisan’a ertelendiğini hatırlatarak, bu olumsuz şartlar içerisinde evine maaş götüremeyen, çocuğuna harçlık veremeyen birçok özel sektör çalışanı olduğuna dikkat çekti.

Ali Yeltekin, hükümet edenlerin, sosyal devlet anlayışını hatırlayacaklarını umduklarını söyleyerek, sonuca hep birlikte gidileceğini ve 4 bin 900 TL brüt olmak üzere, 3 bin 810 TL’nin altındaki hiçbir tutara imza atmayacaklarının altını çizdi.