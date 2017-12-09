3 gün daha poliste bekleyecekler

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün üniversite kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun 611 numaralı odasında düzenlenen operasyonda 10 kök hint keneviri türü uyuşturucu bitkisinin ziraatini yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan Mahmoud Abdelrahman ile Belal Kelany dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz Hintkeneviri bitkisi ziraati” suçlamasıyla aleyhlerinde soruşturma başlatılan zanlılar mahkeme emri ile 3 gün poliste tutuklu kalacak.

2 SAKSIDA TOPLAM 10 KÖK HİNT KENEVİRİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Derman, 7 Aralık tarihinde üniversite kampüsü içerisinde faaliyet gösteren Akdeniz Öğrenci Yurudu No 611 adresinde kalan zanlı Mahmoud Abdelrahman ile Mohammad Kelany’nin huzurunda arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada bilgisayar masası üzerinde bulunan saksıda ekili vaziyette 1 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, 7 cm ve 10 cm boyunda toplam 6 kök, pencere dışındaki saksıda ise ekilmiş vaziyette 3 cm, 2 adet 4 cm ve 6 cm boyunda toplam 4 kök hint keneviri bitkisi bulunduğunu açıkladı.Zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirten Derman, Abdelrahman ile Kelany’nin 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.